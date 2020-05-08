Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki Alman futbolcu Klostermann'ın sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını duyurdu.

Bochum'un altyapısında yetişen Klostermann, 2014'te Leipzig'e transfer olmuştu.

Almanya Milli Takımı'nda 8 kez görev yapan Klostermann, Leipzig formasıyla şu ana kadar 159 maça çıktı ve 11 gol attı.