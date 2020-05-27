Almanya Bundesliga´nın 28´inci haftasında 3´üncü sırada bulunan Leipzig, sahasında 11´inci basamaktaki Hertha Berlin´i konuk etti. Red Bull Arena´da oynanan karşılaşmanın 9´uncu dakikasında Marko Grujic konuk ekibi öne geçirdi. 24´üncü dakikada Klostermann ev sahibi ekip adına ağları sarsarak dengeyi sağladı ve ilk devre bu skorla sona erdi:1-1.

Ev sahibi ekipte 63´üncü dakikada Halstenberg, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart takımını 10 kişi bıraktı. Leipzig, 68´inci dakikada öne geçti. Konuk ekipten Jarstein topu kendi ağlarına yolladı. Mücadelede son sözü Piatek söyledi. Polonyalı golcü 82´nci dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.



Bu sonuçla Leipzig puanını 55´e, Hertha Berlin ise 35´e yükseltti.