Alman takımları disiplinli ve sisteme bağlı futbol oynuyor. Avrupa kupalarında aldıkları sonuçlar bunun en somut örneği. Yavaş futbol oynayan Başakşehir’in golü bulması bir anlamda mucizeye kalmıştı. Artık günümüzde hızlı oyun ve fiziksel güç ön plana çıkıyor. Bunu yapamayan takımların şansı yok gibi. Ya da bireysel yetenekleri çok üstün olan oyunculardan kurulu bir ekip, ancak bu tür güçlü takımlarla baş edebilir.