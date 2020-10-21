İBRAHİM YILDIZ: Şampiyonlar Ligi, kalitenin öne çıktığı üst düzey bir organizasyon. Adı bu nedenle Devler Ligi diye anılıyor. Kazanılan pozisyonları değerlendirmek ve hata yapmamak en önemli koşul.
Alman takımları disiplinli ve sisteme bağlı futbol oynuyor. Avrupa kupalarında aldıkları sonuçlar bunun en somut örneği. Yavaş futbol oynayan Başakşehir’in golü bulması bir anlamda mucizeye kalmıştı. Artık günümüzde hızlı oyun ve fiziksel güç ön plana çıkıyor. Bunu yapamayan takımların şansı yok gibi. Ya da bireysel yetenekleri çok üstün olan oyunculardan kurulu bir ekip, ancak bu tür güçlü takımlarla baş edebilir.
Başakşehir’in ikinci maçı PSG ile İstanbul’da. Bir başka güçlü takımla oynayacaklar. Grupta işlerinin zor olduğu ortada. İyi maçlar izleyeceğimiz kesin. Ancak Başakşehir’in sahada daha güçlü durması ve pas hatalarını en aza indirmesi gerekiyor.
Bu tür maçlar ders almak, kendimizi ona göre geliştirmek adına çok önemli fırsat. Takımlarımızın, teknik adamlarımızın gelişen futbol koşullarını yakından takip etmesi gerekiyor. Yoksa kendi içimizde kısır bir döngüye sıkışıp kalırız.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Başakşehir’den olağanüstü bir başarı beklemek elbette haksızlık olur. Her şeye rağmen, iyi niyetle ortaya koydukları mücadele takım gücüyle orantılıydı.
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