Premier Lig'in 38. ve son haftasında Leeds United ile Tottenham karşılaştı.

Bu sonuçla Leicester City ligi 34 puanla 18. sırada tamamladı. West Ham United ise ligi 40 puanla bitirdi.

Kazanmasına rağmen Everton'ın gerisinde kalan Leicester City, Premier Lig'e veda etti.

Bu sonuçla Tottenham sezonu 60 puanla 8. sırada tamamladı. 31 puanda kalan Leeds United ise sezonu 19. sırada bitirdi.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 69. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Pedro Porro ile 90. dakikada Lucas Moura kaydetti. Leeds United'ın tek golünü ise 67. dakikada Jack Harrison kaydetti.

Elland Road'daki maçı 4-1 kazanan Tottenham, sezonu galibiyetle kapattı. Leeds United ise Premier Lig'e veda ederek İngiltere Championship'e düştü.