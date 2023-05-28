İngiltere Premier Lig'in son haftasında Leicester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. King Power Stadium'da oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-1 kazandı.
Kazanmasına rağmen Everton'ın gerisinde kalan Leicester City, Premier Lig'e veda etti.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Harvey Barnes ve 62. dakikada Wout Faes kaydetti. West United'ın golü 79. dakikada Pablo Fornals'dan geldi.
Bu sonuçla Leicester City ligi 34 puanla 18. sırada tamamladı. West Ham United ise ligi 40 puanla bitirdi.
DİĞER DÜŞEN TAKIM LEEDS UNITED OLDU
Premier Lig'in 38. ve son haftasında Leeds United ile Tottenham karşılaştı.
Elland Road'daki maçı 4-1 kazanan Tottenham, sezonu galibiyetle kapattı. Leeds United ise Premier Lig'e veda ederek İngiltere Championship'e düştü.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 69. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Pedro Porro ile 90. dakikada Lucas Moura kaydetti. Leeds United'ın tek golünü ise 67. dakikada Jack Harrison kaydetti.
Bu sonuçla Tottenham sezonu 60 puanla 8. sırada tamamladı. 31 puanda kalan Leeds United ise sezonu 19. sırada bitirdi.