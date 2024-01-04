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        Haberler Spor Futbol İngiltere Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'dan Yunus Akgün için flaş sözler! - Futbol Haberleri

        Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'dan Yunus Akgün için flaş sözler!

        Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün hakkında konuştu. İtalyan teknik adam, milli yıldızın İngiliz futbolunun temposuna ayak uydurmakta zorlandığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:18
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        Yunus Akgün için flaş sözler!
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        Galatasaray'dan sezon başında ayrılıp, kiralık olarak İngiltere Championship ekibi Leicester City'ye giden Yunus Akgün hakkında hocası Enzo Maresca'dan flaş bir açıklama geldi.

        Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Yunus Akgün'ün İngiliz futboluna alışmakta zorlandığını söyledi.

        "ALIŞMASI GEREKİYOR"

        43 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Yunus Akgün'ün hafif bir problemi vardı ama şimdi daha iyi durumda. Onu seviyorum, ona daha fazla süre vermek istiyorum ama İngiliz futbolunun daha fiziksel olduğunu anlaması ve buna alışması gerekiyor. Yunus oyun ritmine ayak uydurmakta biraz zorlanıyor, muhtemelen Türkiye'de oyun ritmi biraz daha düşük. Buradaki tempo biraz daha yüksek." ifadelerini kullandı.

        İngiliz ekibi, milli oyuncuyu Galatasaray'dan 500 bin euroya kiralamıştı. Genç oyuncu için ayrıca 9 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

        Bu sezon Leicester City formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Yunus Akgün, bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 563 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asist yaptı.

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