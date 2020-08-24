Leicester City Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mendy'nin bu sezon biten sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce ülkesinin Monaco ve Nice takımlarında oynayan Mendy, 2016'da Leicester City'ye transfer olmuştu.

Mendy, şu ana kadar Leicester City formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı.