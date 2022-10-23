İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, deplasmanda Wolverhampton'ı 4-0 yendi.

Leicester'ın golleri Tielemans, Barnes, Maddison ve Vardy'den geldi.

Takımının son golüne imza atan 35 yaşındaki Jamie Vardy, adını Premier Lig tarihine yazdırdı.

İngiliz futbolcu, Premier Lig'de 30 yaşından sonra 100 gol atan ilk oyuncu oldu.