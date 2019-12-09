09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Premier Lig'de Leicester City fırtınası esiyor. Geride kalan 16 haftada 12 galibiyet ile 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alarak 38 puanla lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Leicester ekibi, son şampiyon Manchester City'e de 6 puan fark atmış durumda.
ŞAMPİYONLUK SEZONUNU GEÇTİ
Claudio Ranieri yönetiminde 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak adeta bir masalı gerçeğe çeviren Leicester City, yeni sezonda ise 16 haftada gösterdiği başarılı performansla şampiyonluk dönemini geride bırakmayı başardı. Söz konusu sürecin aynı periyodunda hanesine 35 puan yazdıran İngiliz ekibi, Brendan Rodgers'ın teknik direktörlüğünde ise 38 puana ulaştı.
2015-2016'da attığı 34 gole karşılık kalesinde 22 gol gören Leicester, 2019-2020 sezonunda rakip ağlara tam 39 gol bıraktı. Çağlar Söyüncü ile Jonny Evans ikilisinin etkili oyunuyla savunmada geçit vermeyen Leicester City, sadece 10 gol yiyerek bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.
KULÜP REKORU KIRILDI
Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Aston Villa'yı 4-1 yenerek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Leicester, aynı zamanda kulüp rekorunu da kırdı. Leicester City, Aston Villa galibiyetiyle tarihinde ilk kez üst üste 8. maçını kazanmış oldu.
8 MAÇLIK SERİ
Leicester: 2 - Burnley: 1
Southampton: 0 - Leicester: 9
Crystal Palace: 0 - Leicester: 2
Leicester: 2 - Arsenal: 0
Brighton: 0 - Leicester: 2
Leicester: 2 - Everton: 1
Leicester: 2 - Watford: 0
Aston Villa: 1 - Leicester: 4
GOL KRALI VARDY
Leicester City'nin başarılı santrforu Jamie Vardy, Aston Villa karşısında attığı 2 golün ardından gol sayısını 16'ya yükseltti. Premier Lig'in gol kralı unvanını da elinde bulunduran 32 yaşındaki futbolcu, en takın rakibi Tammy Abraham'a da 5 gollük bir fark atmış durumda.
Leicester, ayrıca Vardy'nin ligde skor ürettiği 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!