Leicester City, FA Cup'a veda etti

Championship (2. lig) takımlarından Nottingham Forest, turnuvanın 4. turunda Premier Lig ekibi Leicester City'yi ağırladı.

Nottingham Forest, Zinckernagel'in 23, Johnson'ın 24, Worrall'ın 32 ve Spence'in 61. dakikadaki golleriyle geçen yılın şampiyonu Leicester City'yi eledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika formasını giydiği Leicester City'nin golü, 40. dakikada Iheanacho'dan geldi.