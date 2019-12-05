Premier Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Leicester City, 15. hafta maçında Watford'u konuk etti. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı.

Gol sesinin çıkmadığı ilk 45 dakikanın ardından Leicester Menajeri Brendan Rodgers, ikinci yarı başında Ayoze Perez'i kenara alıp Dennis Praet'i oyuna soktu.

İkinci yarının başlarında Masina'nın ceza sahasındaki müdahalesi ile hakem VAR incelemesi başlattı ve ardından beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen tecrübeli golcü Jamie Vardy topu ağlara gönderdi ve takımını 55. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Konuk ekip kalan dakikalarda rakibini zorlamayı başaramazken Leicester City duraklama anlarında farkı ikiye çıkardı. Oyuna 80. dakikada dahil olan 20 yaşındaki James Justin'in asistinde sahneye çıkan James Maddison topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Arka arkaya 7. galibiyetini alan Leicester City, puanını 35'e çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Ligde zor günler geçiren ve tek galibiyeti bulunan Watford ise 8 puanla son sırada kalmaktan kurtulamadı.