İngiltere Premier Lig'in 25. haftasındaki Leicester City - Chelsea maçı 2-2 sona erdi.

46. dakikada Mason Mount'un hazırladığı pozisyonda rakip fileleri havalandıran Rüdiger, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

Leicester City bu gole hızlı yanıt verdi. Youri Tielemans'ın asistinde Harvey Barnes, 54. dakikada skoru eşitledi.

1-0'dan 10 dakika sonra 1 gol daha bulan Leicester City bu kez öne geçti. İlk golün de hazırlayıcısı olan Tielemans bir asist daha yaptı ve Chilwell, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadelede 71. dakika oynanırken Rüdiger bir kez daha sahne aldı. Yine Mount'ın asistinde topla buluşan Rüdiger hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Leicester City haftayı 49, Chelsea ise 41 puanla kapadı.