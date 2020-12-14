Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Leicester City, King Power Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'u 27. ve 44. dakikalarda James Maddison ve 41. dakikada Jamie Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Leicester City'de milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 24'e çıkaran Leicester City, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 10 puanla 16. sırada kaldı.

ARSENAL'DE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Sezona beklentileri karşılayamayarak başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Burnley karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.

Burnley, 73. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Arsenal'de Granit Xhaka, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla, puanını 9'a çıkaran Burnley 17. sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Arsenal ise 15. sırada yer aldı.