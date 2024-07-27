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        Haberler Dünya Lefkoşe Büyükelçisi Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı | Dış Haberler

        Lefkoşe Büyükelçisi Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı

        Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Egemen Bağış yerine Prag Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:26
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        Feyzioğlu'na yeni görev
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

        Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

        Daha önce Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ekim 2022'de KKTC Lefkoşe Büyükelçiliği'ne atanmıştı.

        Yaklaşık 2 yıl Türkiye'yi KKTC'de temsil eden Feyzioğlu, Kıbrıs Barış Harekatı için Lefkoşe'deki törenlere katılmak için ülkeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamadığı için Özel tarafından eleştirilmişti.

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