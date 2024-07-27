Lefkoşe Büyükelçisi Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı

REKLAM advertisement1

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Daha önce Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ekim 2022'de KKTC Lefkoşe Büyükelçiliği'ne atanmıştı.

Yaklaşık 2 yıl Türkiye'yi KKTC'de temsil eden Feyzioğlu, Kıbrıs Barış Harekatı için Lefkoşe'deki törenlere katılmak için ülkeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamadığı için Özel tarafından eleştirilmişti.