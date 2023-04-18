Ligin 31. hafta mücadelesinde ilk yarı, 35. dakikada Cody Gakpo ve 39. dakikada Muhammed Salah'ın golleri ile 2-0 Liverpool üstünlüğünde tamamlandı.

Salah, 64. dakikada skoru 4-1'e getirirken, Jota, maçın 73. dakikasında skoru 5-1'e taşıdı. Maçın son golü ise 90. dakikada Darwin Nunez'den geldi ve Liverpool müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de 47 puanla 8. sırada yer alırken, Leeds United ise 29 puanla 16. sırada kaldı.