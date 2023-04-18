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Leeds United - Liverpool: 1-6 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Liverpool, alt sıralarda yer alan Leeds United'ı deplasmanda gol yağdırdı. Rakibini Gakpo, Salah (2), Jota (2) ve Darwin Nunez'in golleriyle 6-1 mağlup eden Kırmızılar, puanını 47'ye çıkardı.

Giriş: 18.04.2023 - 00:37 | Güncelleme: ABONE OL
Leeds United - Liverpool: 1-6 (MAÇ SONUCU)
AA

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Leeds United'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.

Ligin 31. hafta mücadelesinde ilk yarı, 35. dakikada Cody Gakpo ve 39. dakikada Muhammed Salah'ın golleri ile 2-0 Liverpool üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın 47. dakikasında Leeds United, Luis Sinisterra'nın golüyle farkı bire indirse de Liverpool'da 52. dakikada Diogo Jota, farkı tekrar ikiye çıkardı.

Salah, 64. dakikada skoru 4-1'e getirirken, Jota, maçın 73. dakikasında skoru 5-1'e taşıdı. Maçın son golü ise 90. dakikada Darwin Nunez'den geldi ve Liverpool müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de 47 puanla 8. sırada yer alırken, Leeds United ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

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