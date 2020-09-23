Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, Llorente'nin bonservisi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Llorente'nin bonservisi için Real Sociedad'a 20 milyon avro ödeme yapacak.

İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Diego Llorente, Real Sociedad formasıyla 88 karşılaşmada 8 gole imza attı.