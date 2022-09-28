HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne giremeyen ve sezon başında Alman ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Alman futbolcu, Augsburg'la çıktığı 3 maçta 1 gol, 1 asist kaydederken, etkili futboluyla dikkat çekiyor. Berisha'nın bu performansı, sezon başında kendisini isteyen Leeds United'ı da pişman etti. LEEDS ALMADIĞINA PİŞMAN! İngiliz basınında yer alan haberde; Leeds United Sportif Direktörü Victor Orta'nın yaz dönemi hedeflerinden biri olan 24 yaşındaki yıldızı transfer edemediği için büyük pişmanlık yaşadığına değinildi.

4.2 MİLYON STERLİN'İ ÖDEMEK İSTEMEYİNCE... 'Orta, Berisha'da büyük fırsatı kaçırdı' başlığıyla verilen haberde, Orta'nın 4.2 milyon Sterlin ödemeyi kabul etmediği için transferin gerçekleşmediği vurgulanırken, bu durum, Leeds Sportif Direktörü Orta için 'büyük bir hata' olarak yorumlandı.

Haberde ayrıca, Berisha'nın maç başına 1.7 şut, 1.3 kilit pas ve 5.3 ikili mücadele kazanma gibi istatistiklerine de yer verildi.