İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leeds United'a konuk olan Arsenal, zorlu deplasmandan üç puan çıkarmayı başardı.

Topçular, rakibini Bukayo Saka'nın 35. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Leeds United, 64. dakikada Patrick Bamford'un ayağından penaltı atışını değerlendiremezken, maçın uzatma anlarında hakemin Leeds lehine verdiği ikinci penaltı kararı ise VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, puanını 27'ye yükseltip haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Alt sıralardan kurtulamayan Leeds ise 9 puanda kaldı.

Öte yandan, statta yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle karşılaşma 4. dakikada durdurulurken, sorunun çözülmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 40 dakika gecikmeli sona erdi.