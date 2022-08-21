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Leeds United, Premier Lig'in üçüncü haftasında Chelsea'yi konuk etti. Mücadelede dakikalar 33'ü gösterdiğinde Brenden Aaronson, Mendy'nin büyük hatasını affetmedi ve Leeds United'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece 4 dakika sonra Rodrigo farkı 2'ye çıkardı ve Leeds United ilk 45 dakikayı 2-0 öne geçti.

Dakikalar 69'u gösterirken ikinci golü atan Rodrigo bu kez Harrison'a attırdı ve skor 3-0'a geldi.

84'te Kalidou Koulibaly gördüğü kırmızı kartla Chelsea'yi 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Chelsea sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve haftayı 4 puanla kapadı. Leeds United ise ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti.