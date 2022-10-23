Leeds United ile Fulham, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Maça ev sahibi taraf hızlı başladı ve 20'de Rodrigo'nun golüyle öne geçti. Fulham 26'da Mitrovic ile yanıt verince ilk 45 dakika 1-1'le geçildi.

Dakikalar 74'e gelince Bobby Reid sahne aldı ve Fulham 2-1 öne geçti. 84'te Willian farkı 2'ye çıkardı; Leeds'ta Summerville'in son dakikalarda attığı gol puan için yetmedi: 3-2.