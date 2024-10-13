Lee Carsley'den ayrılık sinyali!

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İngiltere Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü Lee Carsley, 3-1'lik Finlandiya galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYRILIK SİNYALİ

Açıklamasında göreve veda mesajı veren Carsley, "Bu görevi, kupalar kazanmış ve dünya çapında bir teknik direktör hak ediyor. Ben hala bu yolda ilerleyen birisiyim." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

İngiltere Milli Takımı, Gareth Southgate'in ardından göreve gelen Lee Carsley ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

THOMAS TUCHEL İDDİASI Alman basınından Bild, İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde Yunanistan karşısında aldığı mağlubiyetin ardından federasyonun Thomas Tuchel ile görüştüğünü iddia etmişti.

İNGİLTERE'NİN MAÇLARI İngiltere, bir sonraki milli maç arasında gelecek ay UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan deplasmanına gidecek ve ardından sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak.