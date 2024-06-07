LED ekran kazasına soruşturma! 13 şüphelinin ifadesi alındı
İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nde 3 kişinin yaralanmasına neden olan LED ekran kazasında soruşturma başlatıldı. Buna göre 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesi alındı
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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir mezuniyet töreni sırasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan dijital panonun devrilmesine ilişkin 13 şüphelinin ifadesi alındı.
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AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nedeni henüz belirlenemeyen olayla ilgili çalışma başlattı.
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı.
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Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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Bu arada, okul yönetiminden 4 kişinin de tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.
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