Leclerc'ten Türkiye GP'si itirafı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yağmurlu havada ve ıslak zeminde gerçekleşen yarışta, kürsüyü kaçıran Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc, pite geç girmesinin pişmanlığını yaşıyor.
Üçüncü sıradan başladığı yarışta Leclerc, günün büyük çoğunluğunu podyum iddiası ile götürdü. Önünde yer alan Verstappen ve Bottas ile aynı anda pite gelmeyen Monacolu pilot, yarışın liderliğini kısa bir süreliğine ele geçirdi.
Bottas ile aynı tempoyu tutturamayan Leclerc, Fin pilota geçildikten sonra pite geldi. Üçüncü olarak piste geri dönen Monacolu sürücü, RedBull pilotu Sergio Pérez'e geçilerek yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Yarış hakkında konuşan 23 yaşındaki sürücü, "Çok garip bir durumdu. Telsizden bana Valtteri Bottas'ın tur zamanının söylenmesi kafamı karıştırdı" dedi.
Lastiklerini değiştiren araçların ilk 7 tur boyunca sorun yaşadığını vurgulayan Leclerc, sonrasında ise iyi bir tempo yakaladıklarına dikkat çekti.
Pite girmekte geç kaldıklarını itiraf eden Monacolu pilot, "Son 10 turda geçiş lastiği kullandığımızdan podyumu kaybettik" dedi.
Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise 19'uncu sıradan başladığı yarışta sekizinci sırada finiş gördü ve günün sürücüsü seçildi.
Yarışın ardından konuşan Sainz, agresif bir performans ortaya koyduklarını belirtti.
Türkiye Grand Prix'sinde iyi bir tempo yakaladıklarını söyleyen İspanyol pilot, "Son altı yarışa doğru ilerlerken tamamen performansıma odaklandım" ifadesini kullandı.
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