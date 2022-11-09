Lecce, Atalanta'yı devirdi

Lecce, İtalya Serie A'nın 14. haftasında Atalanta'yı konuk etti.

Mücadelede gol perdesini 27. dakikada Baschirotto açtı ve Lecce 1-0 öne geçti.

Bu golden 2 dakika sonra fark, Di Francesco'nun golüyle 2'ye çıktı.

40. dakikada Duvan Zapata ile farkı 1'e indiren Atalanta kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Lecce'de Mert Çetin, Atalanta'da Merih Demiral maçı yedek kulübesinde tamamladı.