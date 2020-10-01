1986 yılında 'sabun köpüğü' olarak adlandırılan TV dizilerinin yapımcısı Lee Phillip Bell, 2,9 milyon dolara evi satın aldı ve ölene kadar burada yaşadı.

Mülkün bu denli dikkat çekmesinin en önemli özelliklerinden biri de kendine ait rıhtıma sahip olması.