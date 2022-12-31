LeBron James 38. yaş gününde 47 sayı attı

AA

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, James'in 38. yaş gününde Hawks deplasmanından galibiyetle ayrıldı. 47 sayı, 10 ribaunt, 9 asist üreten James, kendisi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. James, 38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. oyuncu olarak NBA kayıtlarına girdi. Bunu daha önce Michael Jordan, Kerim Abdülcabbar ve Jamal Crawford başarmıştı. 6 ismin çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Thomas Bryant 19 sayı, 17 ribaunt, Russell Westbrook da 14 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yaptı. Hawks'ta Trae Young 29 sayı, 8 asist, Dejounte Murray ise 20 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.

JOKIC ARALIK AYINI YÜZDE 60 İSABET VE ''TRİPLE DOUBLE'' ORTALAMALARIYLA BİTİRDİ New Orleans Pelicans ile beraber Batı Konferansı'nın zirvesini paylaşan Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 124-119 mağlup etti. Nuggets'ta 8 oyuncu çift haneli skor üretirken, 19 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic ve 20 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope öne çıktı. Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic, 14 maça çıktığı aralık ayında yüzde 60,4 saha içi isabetiyle 29,2 sayı, 12,3 ribaunt, 10,1 asist ortalamalarını yakaladı. Sırp pivot böylece Wilt Chamberlain'den (Şubat ve Mart 1968) sonra en az 10 karşılaşmaya çıktığı bir ayda yüzde 60 isabet oranına ve "triple double" ortalamaya sahip 2. oyuncu oldu. Heat cephesindeyse Tyler Herro'nun 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Bam Adebayo'nun 22 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi. SONUÇLAR Orlando Magic-Washington Wizards: 100-119 Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 121-130 Toronto Raptors-Phoenix Suns: 113-104 Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 123-114 Chicago Bulls-Detroit Pistons: 132-118 New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 127-116 Denver Nuggets-Miami Heat: 124-119 Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-112 Sacramento Kings-Utah Jazz: 126-125