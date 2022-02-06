LeBron'dan triple-double!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Lakers, sakatlıktan dönen yıldız oyuncusu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Knicks'i geçerek 26. galibiyetini aldı.

Lakers'ta Malik Monk 29 sayı, Anthony Davis 28 sayı, 17 ribauntla oynadı.

Knicks'te RJ Barrett'ın 36, Julius Randle'ın 32 sayısı sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

GRIZZLIES DEPLASMANDA KAZANDI

Batı Konferansı üçüncüsü Memphis Grizzlies, deplasmanda Orlando Magic'i 135-115 yenerek 37 galibiyete ulaştı.

Grizzlies'te Ja Morant 33 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Jaren Jackson Jr 21 sayı, 6 ribaunt, De'Anthony Melton 16 sayı, 10 ribaunt üretti.

Ligin en fazla mağlubiyet yaşayan takımı (42 mağlubiyet) Magic'te Cole Anthony 22, Jalen Suggs 17, Franz Wagner 15 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 115-135

Charlotte Hornets-Miami Heat: 86-104

Washington Wizards-Phoenix Suns: 80-95

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 122-115 (Uzatmada)

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-137

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 113-103