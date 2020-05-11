Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşların kuru yemiş tüketimindeki artış dikkati çekiyor.
Bu dönemde özellikle leblebi ve çekirdek gibi çeşitlere olan ilgi sektörü canlandırdı. Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan Denizli'nin Serinhisar ilçesinde de bu günlerde hummalı bir çalışma gözleniyor. Birçok işletme yoğun talep nedeniyle mevcut kapasitesinin üzerine çıktı.
Başta Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere irili ufaklı 160 işletme tarafından yılda üretilen yaklaşık 40 bin ton leblebi, Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi tarafından pazara sunuluyor.
Denizlili kuru yemiş üreticileri, salgın nedeniyle insanların evlerinde kaldığı bu dönemde ihtiyacı karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatif Başkanı Cemal Kobaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 ülkeye de gönderilen ve coğrafi işareti olan Denizli leblebisini raflara hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Son dönemde sektörde yoğunluk yaşandığını belirten Kobaş, şöyle konuştu:
"Kuru yemiş sektörü salgın sürecinde artı yönde gelişti. İnsanlarımızın evde olmasından dolayı tüketim çok fazla arttı. Bu süreçte yüzde 30 civarında talep artışı oldu. Türkiye'nin yüzde 80'lik leblebi ihtiyacını karşılayan bir ilçe olmamız sebebiyle son zamanlarda tam kapasite çalışmaya başladık. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de daha çok fiyatı uygun olan leblebiyi tercih ediyor."
"KORONAVİRÜSTEN DOLAYI ÇOK TÜKETİM VAR"
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman da sektörde bir hareketlenmenin yaşandığını dile getirdi.
Leblebi ve çekirdek gibi ürünlerin tüketimin arttığına işaret eden Karaman, "Kuru yemiş tüketimi, eve kapanmayla birlikte artış gösterdi. Çekirdek ve leblebi gibi ürünlere talep arttı. Yerli ürünümüz bitmek üzere. En son Irak savaşında böyle bir durum olmuştu. Şimdi de koronavirüsten dolayı çok tüketim var." diye konuştu.
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