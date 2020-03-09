09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Leblebi atma" meselesinden çıkan bir kişinin öldüğü silahlı kavga davası
Adana'da bir düğünde "leblebi atma" meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanığın, 20'şer yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Sertkaya, Selim Özdemir ve Doğan Batur, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.
"Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanık Abdulkadir Sertkaya, eski savunmalarını tekrarlayıp ölen Sebahattin Narin ile herhangi bir husumetinin olmadığını iddia etti.
Suç aleti tüfeği Doğan Batur'a "düğün var" diye getirmesini kendisinin söylediğini ifade eden Sertkaya, "Sebahattin daha önce bana silah çekip tehdit etmişti. Bu nedenle tüfeği istemiştim. Sebahattin bize doğru 3-4 el ateş etti. Ben de bunun üzerine tüfeği doldur boşalt yaparken tüfek havaya doğru ateş aldı. Rastgele ateş ettim. O an ne yaptığımı bilmiyordum." diye konuştu.
Sanık Doğan Batur da, "Abdulkadir bana düğünde tüfeği kullanacağını söylemişti. Bu nedenle getirdim. Öldürme gibi bir niyetimiz olsaydı hepimizin elinde silah olurdu. Orada savunmasız şekildeydik. Benim tek suçum orada olmam. Anlık gelişen bir olay." dedi.
Sanık Selim Özdemir ise olayla ilgisinin olmadığını mağdur olduğunu öne sürdü.
Öldürülenin yakınları ise sanıklardan şikayetçi olup cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Şehit Yunus Uğur Sokak'ta 16 Eylül 2019'da arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin'in kafasına leblebi atılması yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ertesi günü ise Sabahattin Narin tüfekle öldürülmüş olarak bulunmuştu. Katil zanlısı olarak yakalanan Abdulkadir Sertkaya, Selim Özdemir ve Doğan Batur tutuklanmıştı.
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