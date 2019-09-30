32 ülkede faaliyet gösteren filo kiralama şirketi LeasePlan, 2019 yılına ait 'Araç Maliyet Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı. 18 Avrupa ülkesindeki araç sahipliği ile kullanım maliyetlerinin analizini içeren raporda, elektrikli araçların pazardaki rekabet gücünün arttığı ortaya koyuluyor.

Rapora göre, Norveç ve Hollanda’da elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti dizel veya benzinli bir araca göre daha uygunken, Birleşik Krallık ve Danimarka’da ise elektrikli araçlar ile diğer araçlar arasındaki fiyat farkı azalıyor.

Avrupa’da bir otomobile sahip olma maliyetinin aylık ortalama 617 euro olduğu belirtilirken, söz konusu maliyetin elektrikli araçlar için 854 euro, dizel araçlar için 612 euro ve benzinli araçlar için 596 euro olduğu bilgisi paylaşılıyor.

'TÜRKİYE'DE DİZEL OTOMOBİLİN AYLIK MALİYETİ 609 EURO'

Araç Maliyet Endeksi’ni değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Avrupa’da elektrikli araçlar ile dizel veya benzinli araçlar arasındaki fiyat farkının daraldığı çok net görülüyor. Bu da elektrikli araçların her geçen yıl daha rekabetçi hale geldiğini ortaya koyuyor. Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli" dedi.

Türkiye’de henüz elektrikli araç pazarının tam olarak oluşmadığını ve bu yüzden bir veri olmadığının kaydeden Oktay, "Ülkemizde en büyük payı dizel yakıtlı araçlar oluşturuyor. Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında İsviçre’nin hemen ardından 8’inci sırada yer alıyor. Ülkemizde dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti ise 609 euro yani ortalama 3 bin 800 TL’yi buluyor" ifadesini kullandı.

'KUZEY AVRUPA'DA MALİYETLER DÜŞÜŞTE'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LeasePlan CEO'su Tex Gunning de, "Araç Maliyet Endeksi'miz, özellikle devlet teşviklerinin olumlu etki yarattığı Kuzey Avrupa’da olmak üzere elektrikli araçların artık çok daha uygun maliyetli hale geldiğini gösteriyor. Diğer ülkelerde maliyet farkının kapandığını görmek memnuniyet verici olmakla birlikte, halihazırda herkesin elektrikli araç kullanabilmesini sağlamak için yapılması gereken çok şey var. Avrupa genelinde devletlerin ileriye dönük adım atması ve uzun vadeli çevreci girişimler ile elektrikli araçların tüm sürücüler için yaygın seçenek olmasını sağlayacak altyapı projelerini hayata geçirmesi gerekiyor" dedi.

'EN UCUZ ARAÇLAR YUNANİSTAN VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA'

LeasePlan Araç Maliyet Endeksi’ne göre, fosil yakıtlı araç kullanmanın maliyetinin en yüksek olduğu ülkelerin başında Hollanda ve Norveç geliyor. Hollanda’da dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 937 euro iken, benzinli araç maliyeti 783 euro, elektrikli araç maliyeti 872 euro olarak açıklanıyor.

Norveç’te ise dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 821 euro iken, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti 851 euro, elektrikli araç maliyeti ise 833 euro şeklinde rapora yansımış durumda.

Rakamlar, elektrikli araçların Hollanda’da dizelden, Norveç’te de benzinli araçtan daha ucuz konumlandığını gösteriyor.

GSYİH dikkate alındığında toplam araç sahipliği maliyetinin en düşük olduğu ülkeler Yunanistan ve Birleşik Krallık iken, en yüksek maliyetlerin Hollanda ve İtalya'da olması ise dikkat çekiyor.

Avrupa’da Aylık Otomobil Maliyetleri