Kupayı Koreliler aldı

League of Legends2020 Dünya Şampiyonası Finali; Kore temsilcisi DAMWON Gaming ile Çin temsilcisi Suning’i karşı karşıya getirdi ve oldukça çekişmeli bir açılış maçına sahne oldu. DAMWON erken dakikalarda altın ve skor üstünlüğünü yakalamış ve hatta Alev Ruhu'nu ele geçirmişti. Suning ise rakibinin bütün bu üstünlüğüne karşı direnmeyi başardı. Ne var ki bu direniş 43 dakika sürdü. Yapılan Baron savaşından galip ayrılan DAMWON Gaming seride 1-0 öne geçti.

İlk maçta mağlubiyeti tadan Suning, ikinci maç için sürpriz bir tercihle Rengar’a yöneldi. Profesyonel maçlarda pek de seçilmeyen bu şampiyon, Suning'e kimselerin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir katkı sağladı. Bu defa erken dakikalarda üstünlüğü ele geçiren taraf Suning oldu ve 34 dakikada maçı kazanmayı başardı. Suning'in üst koridor oyuncusu Bin, Fiora ile Beşte Beş yapmayı başararak uzun yıllar unutulmayacak bir harekete imza attı.

1-1'e gelen seride DAMWON Gaming erken dakikalarda üstünlüğü ele almasına karşın maçı kapatacak pencereyi bir türlü bulamadı. Karşılıklı hataların damga vurduğu maçta daha az hata yapan taraf DAMWON oldu ve seriyi 2-1'e getirdi. Serinin son maçı olan dördüncü maçta ise DAMWON Gaming maç boyu ilk defa baştan sonra dominant bir performans sergiledi.

Ormancısı Canyon'ın üstün bireysel performansı eşliğinde haritaya ağırlığını koyan DAMWON Gaming yalnızca 26 dakikada karşılaşmayı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Sihirdar Kupası 2017'nin ardından yeniden Kore'ye gitti. DAMWON Gaming organizasyonu ve oyuncuları, kariyerlerinde ilk defa Worlds şampiyonluğu yaşadı.

FİNALDE GÖRSEL ŞÖLEN

League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası Finali açılış şovu, K/DA grubunun artırılmış gerçeklik gösterisiyle başladı. Yeni şarkıları MORE’u seslendiren gruba Çin’in ünlü pop yıldızı Lexie Liu ve The Kinzaj adlı dans grubu eşlik etti. MORE performansının ardından şampiyonanın 10. yılı şerefine geçmiş yıllara ait Worlds şarkılarından bir kolaj sunuldu ve eski şampiyonlar anıldı.

Şampiyonanın kazananına verilen Sihirdar Kupası, geçen yıl olduğu gibi yeniden Louis Vuitton tarafından tasarlanan özel çantayla birlikte sahnedeki yerini aldı. Şovun son kısmı Worlds 2020’nin şarkısı Take Over’a ayrıldı. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle oluşturulan Galio, SAIC Motor Pudong Arena'ya iniş yaptı. 6000 izleyicinin canlı olarak katıldığı finale 3.2 milyon kişi başvurmuştu.

Oppo tarafından verilen En Değerli Oyuncu Ödülü’nün sahibi ise DAMWON Gaming’in ormancısı Canyon oldu. Çin ve Kore bölgeleri uzun süredir rekabet halinde. 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonlukların tamamını Kore temsilcileri kazanmıştı. 2018 ve 2019’da ise Çin takımları Sihirdar Kupası’nı kaldırmıştı.