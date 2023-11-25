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        Le Trio Joubran: Tek çözüm barıştır

        Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu müzik grubu 'Le Trio Joubran', müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:33
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        "Tek çözüm barıştır"
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        Geleneksel Filistin müziği çalan ve Samir, Wissam ile Adnan Joubran kardeşlerden oluşan 'Le Trio Joubran' adlı grubun konserine, Türk dinleyicilerin yanı sıra birçok Arap da ilgi gösterdi.

        Joubran kardeşler konsere, İsrail'in saldırıları karşısında hayatını kaybeden tüm Filistinli kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını isteyerek başladı.

        İzleyicilerin "Free Palestine" diyerek slogan attığı konserde, grubun en büyüğü Samir Joubran, sahnede bir konuşma yaparak, Filistin'de yaşananlar karşısında tüm dünyanın nutkunun tutulduğunu belirtti.

        "AMACIMIZ HALA UMUT ETMEK"

        Dün zorlu bir süreçle Filistin'den Türkiye'ye geldiğini söyleyen Joubran, yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeniden Türk dinleyicilerle olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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        Samir Joubran, "Halkımız için büyük bir sorumluluk hissediyoruz ve anormal bir durumda normal olmaya çalışmak bizim davamızdır. Amacımız hala umut etmek. Bir umut, insanlık ve dua etmek için yapabileceğimiz tek şey bu müzik. Bu enstrümanın bizim silahımız olduğunu hissediyoruz ama bu silah öldürmüyor, insanları yaşatıyor" dedi.

        "DUA EDİYORUZ"

        Karışık duygular içinde olduklarını anlatan Joubran, şunları kaydetti:

        "Mağdur ve kahraman hissetmek arasında gidip geliyoruz. Oysa ki biz ikisi de olmak istemiyoruz. Çok basit, biz sıradan insanlar olmak, insan gibi yaşamak istiyoruz. Normal bir insan olmak için normal bir hayat yaşamak zorundayız ve normal bir hayat yaşamak için de işgal altında kalmadan yaşamak zorundayız. Sorun da bununla başlıyor. Konserin başında Filistinlilere yönelik bu büyük soykırımda hayatını kaybeden tüm kurbanlar için saygı duruşunda bulunurken, şimdi de İsraillilerin hapishanelerinden daha fazla insanın, genç kızların serbest bırakılması için dua ediyoruz. Umarım şiddetle bir şeyin çözülemeyeceği anlaşılır. Biz artık hayatımızın geri kalanını işgal altında sürdüreceğimiz bir çözümü kabul etmiyoruz."

        "TEK ÇÖZÜM BARIŞTIR"

        Joubran, bundan sonraki süreçte tek çözümün barış olduğunun altını çizerek, "Ama barış da adalet olmadan olmaz. Özgürlük olmadan yaşayamayız. Bu mesaj tüm dünyaya yayılabilir. (Bu işgalin) tarihi 7 Ekim'de başlamadı. Uzun yıllar önce başladı. Türk halkına, hükümetine, biraz olsun kendine karşı dürüst olan, Filistinlilerin mağdur olduğunu hisseden, şiddetin her zaman şiddet olduğunu söyleyen tüm dünyaya teşekkürler. Hepimiz için dua etmenin tam zamanı ve hep beraber bir gün Filistin'in özgür ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu görmeyi umuyorum" temennisinde bulundu.

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        Yaklaşık 2 saat süren konserde "Katibim Türküsü"nün müziğini seslendirerek dinleyicilerine sürpriz yapan grup, aralarında "Masar", "The Hanging Moon", "L'art d'aimer" ve "Nawwar"ın bulunduğu birçok sevilen parçasının yanı sıra yeni bestelerini de beğeniye sundu. Grup, konserin kapanışını ise "Ahwak" ve "Mawtini" parçalarıyla yaptı.

        Le Trio Joubran, konserin gelirini Kızılhaç ve Filistin'de tedavi bekleyen yaralılara bağışlayacak.

        Fotoğraflar: AA

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