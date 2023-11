'Le Trio Joubran'ın üyeleri, anavatanında özgürlüğe kavuşmanın hayalini kuruyor

Le Trio Joubran'ın grup üyeleri Samir, Adnan ve Wissam Joubran kardeşler, müzik kariyerleri, kendilerine has üçlü udu geliştirme süreci ve İsrail-Filistin çatışmalarına dair görüşlerini paylaştı.

Müzik hayatına 2004'te başladıklarını belirten Wissam Joubran, "Seneye 20. yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Şimdiye kadar 5 albümün yanı sıra birçok film için müzik yaptık. Bunun yanında dünyayı dolaşarak Filistinlilerin sesini duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Wissam Joubran, grubun ismiyle özdeşleşen üçlü ut ile ilgili, tarihte ilk defa böyle bir ut ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok özel bir tını oluşturduk ve bunu duyan herkes, bu sesin Joubran Trio'ya ait olduğunu biliyor. Uda farklı bir ses ve bakış açısı getirdik. Bu yüzden eşsiz bir grubuz. Bu özel enstrümana Joubran udu diyoruz. Yaklaşık 100 yıldan beridir Joubran ailesi olarak ut endüstrisindeyiz. En iyi ut tınısını yakalayabilmek için yıllardır çalışıyoruz. Bu yüzden üçlü udumuzun da kendimize has bir tınısı olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kişi bana gelip kendileri için özel bir tını nasıl oluşturabileceğini soruyor. Ben de onlara her şeyden önce bir müzikal kimliğe sahip olmaları gerektiğini söylüyorum."

"ÜLKEMİZ KÜÇÜK OLABİLİR AMA FİLİSTİN İDEALİ HER ZAMAN BÜYÜKTÜR"

Samir Joubran, barışın klişelerle değil, adaletle sağlanabileceğinin altını çizerek, "İsraillilerle aynı sahneyi paylaşırım ama önce yurdumu terk etmeleri lazım. Bana özgürlüğümü verdikleri, evimin içini aramadan serbest dolaşmama müsaade ettikleri zaman beraber oturur ve barışırız. Fakat senin yatak odanda yatan biriyle barışma fikrini kabul edemezsin" diye konuştu.

Filistin sorununun nasıl çözüleceğine de değinen Samir Joubran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin ve Orta Doğu'da şartlar çok hızlı değişiyor. Sizinle konuşurken bile değişiyor. Şu an bölgede olanlar çok dramatik ve sonucun nereye varacağını bilemiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var. Topraklarımızda kalmaya devam edeceğiz. İşgal altında kalmama ve özgürlüğümüze kavuşma hayalini hep kuracağız. Çözüm tek devletli mi olur iki devletli mi bilmem ama tek devlet bile olsa İsrail bunu kabul etmez. Kendi ülkelerinde 7 milyon daha Filistinli'nin var olmasını istemezler çünkü demografik olarak nüfuslar yarı yarıya eşitlenecek. Şu an elimizde, resmiyette olandan çok daha fazlası, yani bir ideal var. Ülkemiz küçük olabilir ama Filistin ideali her zaman büyüktür. Bu süreç bir şekilde son bulacak, ama sonuca varana kadar maalesef çok sayıda insan hayatını kaybedecek gibi görünüyor. Mahmud Derviş bir şiirinde; 'Pek çok asker can verdi, kimin kazandığını bilmeden...' diyor. Bulunduğumuz şartlar tam da böyle..."

Fotoğraflar: AA