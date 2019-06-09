A Milli Futbol Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0'lık skorla devirmesinin yankıları sürüyor.

Son olarak Fransız aşırı sağ Ulusal Toplanma (RN) hareketinin lideri olan Marine Le Pen, karşılaşmanın ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla maç öncesinde Fransa Milli Marşı'nın ıslıklanmasına tepki gösterdi.

Le Pen yaptığı paylaşımda, "Ulusal marş ıslıklamak daima bir utanç, bir hakaret ve fair-play değerlerinin ihlalidir. FIFA'nın, Türklerin bu geceki saygısızlığı için Türkiye Futbol Federasyonu'nu cezalandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beni tek üzen şey, milli marşımızın yuhalanması" dedi.