Fransa'dan ''havalimanına erişimin güvenli olması talebi''

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Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkeyi bu kadar hızla terk etmek zorunda kalmasının Batı'ya, ABD'ye büyük bir darbe olduğu, bunun Afganistan'daki durumu iyi kavrayamamaktan kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Taliban’ın, ülkeyi 15 günde ele geçirmesini "sürpriz" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı, Taliban’ın Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesi konusunda Türkiye ve Katar ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

FRANSA'DAN HAVALİMANINA ''GÜVENLİ ERİŞİM TALEBİ''

Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin ticari uçuşları kullanabilmesi için bir an önce havalimanının güvenliğini sağlayacak bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan Le Drian, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin havalimanının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararı uygulanmalı. Katar ve Türklerle, havalimanının işletmesi konusunda müzakereler sürüyor. Havalimanına erişimin güvenli olmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

TALİBAN'A BASKI SÜRMELİ

Le Diran, ülkesinin Taliban'a baskıyı sürdürmesi gerektiğini ancak Taliban örgütü ile müzakere yürütmediklerini kaydetti.