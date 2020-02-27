Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ilk yarısını 34-33 geride geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, 3. periyotta da rakibinin 54-50'lik üstünlüğüne engel olamadı.

Sarı-lacivertli takım, sahadan 78-65 mağlup ayrıldı.

Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü kez yenildi.