Fenerbahçe'den Vedat Muric'i kadrosuna katmaya hazırlanan Lazio, gözünü milli takım oyuncularından Ozan Kabak'a dikti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; mavi-beyazlılar kariyerini Schalke 04'te sürdüren 20 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Haberde Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin hedefinde Hellas Veronalı Kumbulla ile Ozan Kabak'ın olduğu yazıldı. Lazio'nun Ozan Kabak transferini gerçekleştirmek için istekli olduğu; ancak Alman ekibinin geçtiğimiz yıl oyuncuya 15 milyon euro yatırım yapması nedeniyle milli futbolcunun bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirleyebileceği yazıldı.

Bununla birlikte Schalke'nin finansal sorunlar yaşadığına dikkat çeken La Gazzetta dello Sport, transferin daha uygun şartlarda gerçekleşebileceği iddiasını gündeme taşıdı.

2000 doğumlu savunma oyuncusunun iyi bir fiziğe ve iyi bir tekniğe sahip olduğu değerlendirmesini yapan La Gazzetta dello Sport, 20 yaşındaki stoperin milli takımda da şans bulduğu bilgisini okuyucularıyla paylaştı.