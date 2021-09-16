UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olan İtalyan ekibi Lazio, bu mücadele öncesindeki son antrenmanını da Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Kasımpaşa'nın genel müdürü İbrahim Yıldız ve sportif direktörü Emir Saraç, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'ye forma ve çiçek hediye etti.

"KASIMPAŞA'NIN TESİSLERİ ÇOK GÜZEL"

Yıldız ve Saraç'la hatıra fotoğrafı çektiren tecrübeli çalıştırıcı Maurizio Sarri, Kasımpaşa'nın tesislerine övgülerde bulundu. İtalyan teknik adam "Bu tesislere daha önce de gelmiştim. Kasımpaşa'nın tesisleri gerçekten çok güzel, Avrupai. Kulüp yönetimi bizi çok sıcak karşıladı. Onlara teşekkür ederim. Bu tarzda tesisler, yapılar, Türk futbolunu daha da ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da giyen Vedat Muriç de Yıldız ve Saraç'la bir süre sohbet etti.