Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol İtalya Lazio, Japon futbolcu Daichi Kamada'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Lazio, Japon futbolcu Daichi Kamada'yı transfer etti

        Galatasaray'la da adı anılan Daichi Kamada'nın yeni durağı belli oldu! Serie A ekiplerinden Lazio, Japon futbolcuyu renklerine bağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamada'nın yeni durağı Lazio!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya'nın Lazio takımı, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Japon futbolcu Daichi Kamada'yı renklerine bağladı.

        Lazio Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Kamada ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kulüp tarafından anlaşmanın detayları açıklanmasa da İtalya basınında sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öne sürüldü.

        Kariyerine ülkesinin Sagan Tosu takımında başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017'de Eintracht Frankfurt'a imza attı. Belçika temsilcisi Sint-Truiden'e bir sezonluğuna kiralanan Kamada, Eintracht Frankfurt kariyerinde 179 maça çıktı ve 40 gol, 33 asistlik performans sergiledi.

        İsmi Türk kulüpleriyle de anılan Kamada, Japonya Milli Takımı'nda ise 29 maçta 6 gol attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Habertürk Anasayfa