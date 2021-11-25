UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçına İtalya'da çıkıyor. Grupta liderliği elinde bulunduran sarı kırmızılıların E Grubu mücadelesi Lazio maçıyla sona eriyor. İşte Lazio Galatasaray maçına dair merak edilenler...





LAZIO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı 9 Aralık Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 23:00'de başlayacak.

LAZIO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lazio Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lazio Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.