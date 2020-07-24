DHA

Serie A´da son 3 hafta öncesinde en yakın rakibi Roma´nın 9 puan önünde 4´üncü sırada bulunan Lazio, gelecek yıl için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio´nun haberine göre; gelecek yıl Şampiyonlar Ligi´ne katılmak için büyük avantaja sahip olan mavi-beyazlılar, kiralık olarak İspanya LaLiga ekibi Levante´de forma giyen Borja Mayoral´i transfer listesine dahil etti. 23 yaşındaki İspanyol forvet için Real Madrid´in kapısını çalan Lazio´nun oyuncunun bonservisi hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Mayoral´in İspanyol ekibiyle gelecek yıl sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle bu sezon bonservisiyle takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.

U21´DE AVRUPA ŞAMPİYONU

Real Madrid ile sözleşmesi Mayıs 2021´de bitecek Mayoral, 2 yıldır kiralık olarak Levante forması giyiyor. Bu sezon LaLiga´da 34 maçta görev alan genç forvet, 8 gol atıp, 2 de asist yaptı. Borja Mayoral, 2019 yılında İspanya U21 takımıyla Avrupa Şampiyonu olma başarısı da yakalamıştı.