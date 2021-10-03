Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, deplasmanda Bologna'ya 3-0 mağlup oldu.

Bologna 14. dakikada Barrow'un golüyle 1-0 öne geçerken 17. dakikada Theate farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık skorla tamamlandı.

Maçta dakikalar 68'i gösterdiğinde Hickey, farkı 3'e çıkardı. Lazio'da Acerbi 76. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Bologna 3 puanı 3-0'lık skorla kopardı. Lazio, Serie A'da 3 maç aradan sonra kaybetti.