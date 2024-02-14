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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Lazio-Bayern Münih maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Lazio-Bayern Münih maçı CANLI YAYIN

        Lazio-Bayern Münih maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. İlk turda Galatasaray'ın yer aldığı grubu lider olarak tamamlayan Alman devi Bayern Münih, İtalyan ekibi Lazio'ya konuk oluyor. İki takım da 5 Mart'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 23:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:24
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        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor.

        STAT: Roma Olimpiyat Stadı

        HAKEM: François Letexier (Fransa)

        SAAT: 23.00

        YAYIN: Exxen, TV 8,5

        Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Vecino, L. Alberto, Isaksen, F. Anderson, Immobile

        Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, K. Min-Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane

        5 Mart'ta Münih'te oynanacak rövanş öncesi iki takım da avantaj elde etmek istiyor.

        Alman devi Bayern, ilk turda Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nu 16 puanla namağlup lider tamamladı.

        İtalyan ekibi Lazio ise E Grubu'nu 10 puanla 2. sırada tamamlayarak son 16 biletini aldı.

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        2 MAÇI BAYERN KAZANDI

        Bugüne kadar Avrupa kupalarında Lazio ile bir kez eşleşen Bayern Münih, 2020/21 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahne alan iki mücadeleyi de kazandı (4-1 & 2-1).

        İtalya temsilcilerine rakip olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Bayern Münih, Mart 2011'de Inter'den aldığı 3-2'lik mağlubiyetten bu yana oynadığı 12 karşılaşmayı kaybetmedi. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalya temsilcilerine rakip olduğu ilk beş eşleşmenin dördünde turnuvaya veda eden Bayern Münih (Inter ile oynadığı 2010 finali dahil), son üç eşleşmede yoluna devam eden taraf oldu.

        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda üçüncü kez boy gösteren Lazio, daha önceki iki eşleşmede de elenmekten kurtulamadı (vs Valencia; 1999/2000 çeyrek final & vs Bayern Münih; 2020/21 son 16 turu). Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele ettiği son 12 eşleşmenin 11'ini kazanan Bayern Münih, elendiği tek eşleşmeyi 2018/19'da sezonu kupayı kaldırarak tamamlayan Liverpool karşısında oynadı.

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