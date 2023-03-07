Hollanda temsilcisi, 62. dakikada Milos Kerkez ile fileleri tekrar havalandırdı ve geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

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