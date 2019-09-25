Lazanya Tarifi, Nasıl Yapılır?

Lazanya makarnanın farklı bir yapılış şeklidir. Genelde İtalyan mutfağına ait olan bu yemek bizim mutfağımızda da tercih edilir bir hale gelmiştir.

Lazanya Tarifi Malzemeleri:

10 yaprak lazanya

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Harcı İçin:

250 gr. Kıyma

2 diş sarımsak

1 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 domates

Tuz, karabiber ve pul biber

Sıvıyağ

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı kadar süt

1 çay kaşığı karabiber ve tuz

Lazanya Tarifi Hazırlanması: