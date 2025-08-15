Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alaska'ya SSCB yazılı tişörtle geldi | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alaska'ya SSCB yazılı tişörtle geldi

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Alaska'da gerçekleştirecekleri zirve öncesinde SSCB yazılı tişört giydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 12:24 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lavrov SSCB tişörtü giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam gerçekleşecek görüşmesi için Alaska'ya giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tişörtü dikkat çekti.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde SSCB tişörtü giydi.

        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Haberi Görüntüle

        Görüşme öncesinde Alaska'nın Anchorage kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Lavrov, "Argümanlarımız, net ve anlaşılır bir duruşumuz olduğunu biliyoruz. Bunu dile getireceğiz" dedi.

        Lavrov, Trump'ın Putin ile yapacağı görüşmenin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki tahmini sorulduğunda, Rusya'nın "asla ileriye dönük plan yapmadığını" söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Habertürk Anasayfa