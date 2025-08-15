Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alaska'ya SSCB yazılı tişörtle geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam gerçekleşecek görüşmesi için Alaska'ya giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tişörtü dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde SSCB tişörtü giydi.

Görüşme öncesinde Alaska'nın Anchorage kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Lavrov, "Argümanlarımız, net ve anlaşılır bir duruşumuz olduğunu biliyoruz. Bunu dile getireceğiz" dedi.

Lavrov, Trump'ın Putin ile yapacağı görüşmenin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki tahmini sorulduğunda, Rusya'nın "asla ileriye dönük plan yapmadığını" söyledi.