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Lavrov: Silahların menzili arttıkça geri iteceğimiz mesafe de artacaktır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü yaptığı açıklamada "Kiev’e Batı’dan gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır" diye konuştu.

Giriş: 02.02.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Lavrov: Silahların menzili arttıkça geri iteceğimiz mesafe de artacaktır
HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü Rus medyasında açıklamalarda bulundu.

Lavrov konuşmasında "AB'nin Rusya'nın yenilgiye uğratılması gerektiği açıklamaları ırkçılıktır" ifadelerini kullandı.

Lavrov "Kiev’e Batı’dan gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır" derken "Rusya’nın amacı, Ukrayna güçlerini kendi toprakları için güvenli olacak bir mesafeye geri itmektir" diye de ekledi.

Lavrov ayrıca Batı ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna görüşmelerini reddettiği iddialarını da "Bir yalan" olarak değerlendirdi.

Lavrov, Ukrayna’daki operasyonunun yıldönümünde ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarında yapılanlar ve Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotaja yönelik yeni belgeler yayımlayacaklarını da sözlerine ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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