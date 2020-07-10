Lavrov: Nükleer çatışma riski ciddi anlamda artmış durumda

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Lavrov, "Nükleer çatışma riskleri ciddi anlamda artmış durumda" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, ABD ile yeni silah sistemlerinin kontrolü konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

ÇİN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanlığı'nda silah kontrol dairesinin başında bulunan Fu Cong geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer cephaneliği Çin'in yaklaşık 20 katı büyüklükte iken Soğuk Savaş döneminden kalma süper güçlerle müzakerelere katılmakla ilgilenmediğini yinelemişti.

Fu, "Sizi temin ederim ki eğer ABD Çin'in seviyesine inmeye hazır olduğunu söylerse, Çin hemen ertesi gün müzakerelere katılmaktan memnuniyet duyacaktır... Ancak, bunun olmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fu, ABD'nin Çin'den üçlü müzakerelere katılmasını istemesinin "dikkatleri başka yöne çekmek adına bir oyundan" başka bir şey olmadığını ve ABD'nin New START anlaşmasından kurtulmak için bir bahane olduğunu ileri sürmüştü.