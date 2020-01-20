Lavrov: Libya'da taraflar arasında kararlı bir diyalog henüz sağlanamadı

20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın başkenti Berlin’deki konferansın ardından Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Konferansa uzun süre hazırlık yapıldığını anlatan Lavrov, konferansın sonucunda Libya krizinin üstesinden gelmek için öneriler içeren oldukça ayrıntılı bir belge üzerinde anlaşmaya varıldığını dile getirdi.
Rusya’nın en başından beri söz konusu organizasyon için çaba gösterdiğine dikkati çeken Lavrov, kendilerinin ısrarıyla Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın konferansa davet edildiğini savundu.
Lavrov, yine kendilerinin ısrarıyla Libya’nın komşularının da konferansa dahil olduğunu ve katılımcı sayısının arttığını ifade etti.
Berlin Konferansı'nın bildirgesinde Libya krizini askeri çözümle değil, dışarıdan müdahale olmaksızın Libya’nın kendisinin çözmesi gerektiğiyle ilgili maddenin de yer alması konusunda ısrar ettiklerini söyleyen Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Libyalıların düşüncesini hesaba katarak belgeyi ele alacaklarını anlattı.
Rusya’nın konferansın sonucunu takdir ettiğini ancak çatışmanın tarafları arasında yaklaşımlardaki farklılıkların sürdüğüne dikkati çeken Lavrov, "Genel olarak konferansı çok yararlı buluyoruz. Elbette ki Libyalıların kendisi nihai çözümü sağlayacak. Libya’daki taraflar arasında kararlı, ciddi bir diyalog henüz sağlanamıyor. Farklı yaklaşımlar çok fazla." diye konuştu.
Lavrov, bildirgedeki önerilerin, uluslararası toplumun önerdiği teklifleri bir miktar da olsa karşıladığına işaret ederek, bu tekliflerin Libya'daki tarafların müzakere masasına oturmalarını ve anlaşmalarını sağlayacağını sözlerine ekledi.
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