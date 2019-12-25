Rusya'dan Libya diplomasisi

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Rusya Dışişleri, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İtalya mevkidaşı Luigi Di Maio ile Libya krizini görüştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Lavrov Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Libya'daki durumun ele alındığı görüşmede, her iki tarafın da Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi rolü ile birlikte Libya barış sürecine uluslararası düzeyde eşlik etme çabalarının maksimum koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, komşu ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Libya’daki taraflar arasındaki diyalogu geliştirme çabalarına odaklanma gereği üzerinde anlaştılar" ifadesi kullanıldı.