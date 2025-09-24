Habertürk
        Lavrov ile Rubio bir araya geldi | Dış Haberler

        Lavrov ile Rubio bir araya geldi

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York'ta bir araya geldi

        Giriş: 24.09.2025 - 19:17 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:18
        ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov heyetlerin de katıldığı bir toplantıda bir araya geldi.

        Rubio ile Lavrov, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunuyor.

        Görüşme öncesi basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunulmadığı ifade edildi.

